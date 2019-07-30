Сейчас рассматривают много кандидатур на должности спикера, вице-спикеров, премьер-министра, министра обороны и генпрокурора.

Политтехнолог Виктор Бобыренко еще в 2015 году предсказал победу на президентских выборах Владимиру Зеленскому – его статья так и называлась: Почему следующим президентом станет Зеленский. Но касаемо нынешнего распределения кресел у него нет такой уверенности – говорит, что премьер-министром станет наименее ожидаемая фигура.

Сейчас активно обсуждают таких кандидатов:

заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован ;

; директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко ;

; председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев ;

; бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс ;

; заместитель главы офиса президента, 35-летний юрист Алексей Гончарук ;

; известный экономист, исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

От выбора премьера зависит и вся дальнейшая политика новой власти, – уверены эксперты.

По последней информации, Зеленский встретился с возможными кандидатами в премьеры. После встречи двое из тех, кто раньше работал в экономическом блоке правительства при президентстве Порошенко, якобы выпали из списка. А в лидеры премьерской гонки вырвался Алексей Гончарук.

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Мнения относительно кандидата в кресло спикера у экспертов разделились – одни уверенно предсказывают его председателю партии Слуга народа Дмитрию Разумкову, а другие – отдают должность представителю президента в Верховной Раде Руслану Стефанчуку.

Но больше всего сейчас разговоров вокруг кресла вице-спикера, которое должно отойти оппозиции. И не сядет ли в него случайно председатель партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук. Вряд ли на такой шаг пойдет партия-абсолютный победитель выборов, – уверяют эксперты. К тому же оппозиций, как это часто бывает в Украине, может быть несколько.

Кроме партии Бойко и Медведчука с большой вероятностью оппозиционной к власти политической силой объявит себя Европейская солидарность. Но вряд ли должность вице-спикера – это то, о чем мечтает Петр Порошенко. Не согласится на такую ​​роль и Юлия Тимошенко. Так, скорее всего, пост отдадут Голосу.

Кандидаты на главные государственные должности: кто они

Кресло генерального прокурора, скорее всего, займет заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка. Его фамилию назвал недавно сам президент Зеленский. Хотя дорогу ему может перейти председатель офиса президента Андрей Богдан, – не исключают эксперты. Единственное, в чем эксперты единодушны – первые месяцы на новой должности генпрокурору не поздоровится. Ведь у избирателей слишком завышенные требования.

На должность министра обороны в экспертном кругу сейчас обсуждают немного кандидатов. В команде Зе заявили, что это точно будет гражданский человек. Специалисты называют фамилию Авакова. Хотя эксперты не исключают, что министр внутренних дел вообще останется без портфеля.

Досье кандидатов на ключевые должности до сих пор где-то бродят по коридорам – и кого бы не выбрали во влиятельных кабинетах – отвечать за назначения все равно придется абсолютным победителям нынешних парламентских и президентских выборов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что глава штаба Слуги народа назвал возможных кандидатов на должности руководителей МОЗ и МОН.