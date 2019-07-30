Нині розглядають багато кандидатур на посади спікера, віце-спікерів, прем’єр-міністра, міністра оборони та генпрокурора.

Політтехнолог Віктор Бобиренко ще у 2015 році передбачив перемогу на президентських виборах Володимиру Зеленському – його стаття так і називалася: Чому наступним президентом стане Зеленський. Але до нинішнього розподілу крісел у нього немає такої впевненості – каже, що прем’єр-міністром стане найменш очікувана фігура.

Нині активно обговорюють таких кандидатів:

заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован ;

; директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко ;

; голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв ;

; колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус ;

; заступник глави офісу президента, 35-річний правник Олексій Гончарук ;

; відомий економіст, виконавчий директор міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко.

Від вибору прем’єра залежить і вся подальша політика нової влади, – впевнені експерти.

За останньою інформацією, Зеленський зустрівся з можливими кандидатами у прем’єри. Після зустрічі двоє з тих, хто раніше працював в економічному блоці уряду за президентства Порошенка, начебто випали зі списку. А в лідери прем’єрських перегонів вирвався Олексій Гончарук.

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Думки щодо кандидата у крісло спікера у експертів розділилися – одні впевнено пророкують його голові партії Слуга народу Дмитру Разумкову, а інші – віддають посаду представнику президента у Верховній Раді Руслану Стефанчуку.

Але найбільше нині розмов довкола крісла віце-спікера, яке має відійти опозиції. І чи не сяде в нього бува голова партії Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук. Навряд чи на такий крок піде партія-абсолютний переможець виборів, – запевняють експерти. До того ж опозицій, як це часто буває в Україні, може бути декілька.

Крім партії Бойка і Медведчука з великою ймовірністю опозиційною до влади політсилою оголосить себе Європейська солідарність. Але навряд чи посада віце-спікера – це те, про що мріє Петро Порошенко. Не погодиться на таку роль і Юлія Тимошенко. То ж, найімовірніше, пост віддадуть Голосу.

Кандидати на головні державні посади: хто вони

Крісло генерального прокурора, найвірогідніше, займе заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка. Його прізвище назвав нещодавно сам президент Зеленський. Хоча дорогу йому може перейти голова офісу президента Андрій Богдан, – не виключають експерти. Єдине, в чому експерти одноголосні – перші місяці на новій посаді генпрокурору будуть непереливки. Адже у виборців надто завищені вимоги.

На посаду міністра оборони в експертному колі нині обговорюють небагато кандидатів. В команді Зе заявили, що це точно буде цивільна людина. Фахівці називають прізвище Авакова. Хоча експерти не виключають, що міністр внутрішніх справ взагалі залишиться без портфеля.

Досьє кандидатів на ключові посади і досі десь блукають коридорами – і кого б не обрали у впливових кабінетах – відповідати за призначення все одно доведеться абсолютним переможцям цьогорічних парламентських та президентських виборів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Глава штабу Слуги народу назвав можливих кандидатів на посади очільників МОЗ і МОН