Экс-полицейский РФ Евгений Чистов рассказал об участии российских спецслужб в войне на Донбассе.

Экс-полицейский РФ Евгений Чистов, который предоставил ЦРУ США секретную информацию о работе МВД России, рассказал об участии российских спецслужб в войне на Донбассе.

Летом 2014 года мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков и смог многое узнать об участии спецслужб РФ в конфликте.

– У меня были конкретные доказательства их участия. Говорить о них сейчас я боюсь. Я боюсь рассказывать это, потому что нахожусь, по сути, в руках российских спецслужб. Скажем так: можно сделать фотографии документов и карт. Можно что-то законспектировать, – сказал Чистов.

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Он предположил, что наемников отбирали военные РФ, которые “были в отпусках”.

Экс-полицейский добавил, что не будет отрицать присутствие российских спецслужб, но и не будет отвечать положительно, так как боится за свою жизнь и за родных.

К слову, в оккупированный Донецк прибыли снайперы РФ, которые должны уничтожать видеокамеры СММ ОБСЕ.