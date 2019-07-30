Екс-поліцейський РФ Євген Чистов розповів про участь російських спецслужб у війні на Донбасі.

Екс-поліцейський РФ Євген Чистов, який надав ЦРУ США секретну інформацію про роботу МВС Росії, розповів про участь російських спецслужб у війні на Донбасі.

Влітку 2014 року чоловік воював на Донбасі на стороні бойовиків і зміг багато дізнатися про участь спецслужб РФ у конфлікті.

– У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся. Я побоююся розповідати це, бо перебуваю, по суті, в руках російських спецслужб. Скажімо так: можна зробити фотографії документів і карт. Можна щось законспектувати, – сказав Чистов.

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Він припустив, що найманців відбирали військові РФ, які “були у відпустках”.

Екс-поліцейський додав, що не заперечуватиме присутність російських спецслужб, але й не відповідатиме позитивно, оскільки боїться за своє життя і за рідних.

До слова, в окупований Донецьк прибули снайпери РФ, які мають знищувати відеокамери СММ ОБСЄ.