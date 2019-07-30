PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Війна на Донбасі: засуджений агент ЦРУ розповів про участь спецслужб РФ

Екс-поліцейський РФ Євген Чистов розповів про участь російських спецслужб у війні на Донбасі.

Зброя

Екс-поліцейський РФ Євген Чистов, який надав ЦРУ США секретну інформацію про роботу МВС Росії, розповів про участь російських спецслужб у війні на Донбасі.

Влітку 2014 року чоловік воював на Донбасі на стороні бойовиків і зміг багато дізнатися про участь спецслужб РФ у конфлікті.

– У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся. Я побоююся розповідати це, бо перебуваю, по суті, в руках російських спецслужб. Скажімо так: можна зробити фотографії документів і карт. Можна щось законспектувати, – сказав Чистов.

Читайте: Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Він припустив, що найманців відбирали військові РФ, які “були у відпустках”.

Екс-поліцейський додав, що не заперечуватиме присутність російських спецслужб, але й не відповідатиме позитивно, оскільки боїться за своє життя і за рідних.

До слова, в окупований Донецьк прибули снайпери РФ, які мають знищувати відеокамери СММ ОБСЄ.

Джерело: Медуза

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія відновлює рейси “гумконвоїв” на Донбас
Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ – двоє військових загинули
Загрожують мирному врегулюванню – Волкер про паспорти РФ на Донбасі
Кабмін ухвалив новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі
Уперше за порушення режиму тиші запроваджено покарання – Безсмертний
Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донбасу – указ
Нам потрібна комплексна державна програма відновлення Донбасу – Ігор Рибак
Бойовики “ДНР” змусили пенсіонера йти мінним полем
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка