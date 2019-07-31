Оксана Гринько пригласила Хьюга Мингарелли посетить Мариуполь с рабочим визитом, чтобы увидеть, какие изменения происходят в городе, и оказать помощь в решении застарелых проблем.

На заседании XLIII сессии городского совета VII созыва Оксана Гринько озвучила обращение от межфракционного объединения Совместное партнерство за современный Мариуполь к главе представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли.

– Глубокоуважаемый господин Мингарелли, позвольте высказать вам свое уважение и обратиться лично по поводу вашего замечания о ситуации в нашем городе, комментируя события в Кривом Роге, когда на ArcelorMittal наведались представители СБУ. Вы подчеркнули, что проверки служб безопасности объектов промышленности вредят имиджу Украины и ее инвестиционной привлекательности. Мы полностью соглашаемся с вами и тоже считаем, что позитивный имидж – одна из наиважнейших составляющих успешного привлечения инвестиций в экономику. В течение нескольких последних лет Мариуполь работает над тем, чтобы доказать инвесторам, что в развитие нашего города стоит вкладывать деньги, – заявила мариупольский депутат.

Оксана Гринько отметила, что зарубежные партнеры принимают активное участие в модернизации градообразующих предприятий Мариуполя, а также в проектах, направленных на развитие города. Она выразила надежду, что официальное представительство ЕС в Украине присоединится к этому процессу.

Читайте: ЕС хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее – Мингарелли

– Считаем, что нам удалось доказать, что Мариуполь – надежный партнер, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют, в частности, совместные проекты с Французской Республикой, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Это мощный сигнал для наших потенциальных партнеров и в Европе, и по всему миру, – рассказывает Гринько.

Оксана Гринько пригласила посла ЕС посетить Мариуполь с рабочим визитом, чтобы увидеть, какие изменения происходят сегодня в городе, и оказать помощь в решении его застарелых проблем.

– В первую очередь нам необходима профессиональная экспертиза и, конечно, привлечение инвестиций для развития экономики и инфраструктуры Мариуполя, – подчеркнула депутат.

Данное обращение появилось после высказывания Хьюга Мингарелли в интервью Европейской правде по поводу рейда СБУ 20 июля с обысками на Криворожском горно-металлургическом комбинате ArcelorMittal Кривой Рог, который принадлежит крупнейшему иностранному инвестору.

– Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal – худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а, наверное, от завода Метинвеста. Как по мне, то даже если завтра СБУ для баланса придет с обыском на завод Метинвеста, это не решит проблему для инвестклимата, – заявил Мингарелли.

Напомним, ранее Мингарелли назвал ключевые реформы для новой власти Украины.