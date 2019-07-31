Оксана Гринько запросила Хюга Мінгареллі відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються в місті, і надати допомогу у вирішенні застарілих проблем.

На засіданні XLIII сесії міської ради VII скликання Оксана Гринько озвучила звернення від міжфракційного об’єднання Спільне партнерство за сучасний Маріуполь до голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі.

– Вельмишановний пане Мінгареллі, дозвольте висловити вам свою повагу та звернутися особисто щодо вашого зауваження про ситуацію в нашому місті, коментуючи події в Кривому Розі, коли на ArcelorMittal навідалися представники СБУ. Ви підкреслили, що перевірки служб безпеки об’єктів промисловості шкодять іміджу України та її інвестиційної привабливості. Ми повністю погоджуємося з вами і теж вважаємо, що позитивний імідж – одна з найважливіших складових успішного залучення інвестицій в економіку. Протягом декількох останніх років Маріуполь працює над тим, щоб довести інвесторам, що в розвиток нашого міста варто вкладати гроші, – заявила маріупольська депутатка.

Оксана Гринько зазначила, що зарубіжні партнери беруть активну участь в модернізації містоутворюючих підприємств Маріуполя, а також в проектах, спрямованих на розвиток міста. Вона висловила надію, що офіційне представництво ЄС в Україні приєднається до цього процесу.

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– Вважаємо, що нам вдалося довести, що Маріуполь – надійний партнер, якому можна довіряти. Про це свідчать, зокрема, спільні проекти з Французькою Республікою, співпраця з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку. Це потужний сигнал для наших потенційних партнерів і в Європі, і в усьому світі, – розповідає Гринько.

Оксана Гринько запросила посла ЄС відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються сьогодні в місті, і надати допомогу у вирішенні застарілих проблем.

– Першочергово нам необхідна професійна експертиза і, звичайно, залучення інвестицій для розвитку економіки й інфраструктури Маріуполя, – підкреслила депутатка.

Це звернення з’явилося після висловлювання Хюга Мінгареллі в інтерв’ю Європейській правді щодо рейду СБУ 20 липня з обшуками на Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ArcelorMittal Кривий Ріг, який належить найбільшому іноземному інвестору.

– Звичайно, є потреба боротися з корупцією, зокрема в сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець, і у мене немає відповіді, але коли я був в Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а, напевно, від заводу Метінвесту. Як на мене, то навіть якщо завтра СБУ для балансу прийде з обшуком на завод Метінвесту, це не вирішить проблему для інвестклімату, – заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі назвав ключові реформи для нової влади України.