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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Посла ЄС запросили до Маріуполя подивитися, як розвивається місто

Оксана Гринько запросила Хюга Мінгареллі відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються в місті, і надати допомогу у вирішенні застарілих проблем.

Посла ЄС запросили до Маріуполя подивитися, як розвивається місто

На засіданні XLIII сесії міської ради VII скликання Оксана Гринько озвучила звернення від міжфракційного об’єднання Спільне партнерство за сучасний Маріуполь до голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі.

– Вельмишановний пане Мінгареллі, дозвольте висловити вам свою повагу та звернутися особисто щодо вашого зауваження про ситуацію в нашому місті, коментуючи події в Кривому Розі, коли на ArcelorMittal навідалися представники СБУ.

Ви підкреслили, що перевірки служб безпеки об’єктів промисловості шкодять іміджу України та її інвестиційної привабливості. Ми повністю погоджуємося з вами і теж вважаємо, що позитивний імідж – одна з найважливіших складових успішного залучення інвестицій в економіку. Протягом декількох останніх років Маріуполь працює над тим, щоб довести інвесторам, що в розвиток нашого міста варто вкладати гроші, – заявила маріупольська депутатка.

Оксана Гринько зазначила, що зарубіжні партнери беруть активну участь в модернізації містоутворюючих підприємств Маріуполя, а також в проектах, спрямованих на розвиток міста. Вона висловила надію, що офіційне представництво ЄС в Україні приєднається до цього процесу.

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– Вважаємо, що нам вдалося довести, що Маріуполь – надійний партнер, якому можна довіряти. Про це свідчать, зокрема, спільні проекти з Французькою Республікою, співпраця з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку. Це потужний сигнал для наших потенційних партнерів і в Європі, і в усьому світі, – розповідає Гринько.

Оксана Гринько запросила посла ЄС відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються сьогодні в місті, і надати допомогу у вирішенні застарілих проблем.

– Першочергово нам необхідна професійна експертиза і, звичайно, залучення інвестицій для розвитку економіки й інфраструктури Маріуполя, – підкреслила депутатка.

Це звернення з’явилося після висловлювання Хюга Мінгареллі в інтерв’ю Європейській правді щодо рейду СБУ 20 липня з обшуками на Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ArcelorMittal Кривий Ріг, який належить найбільшому іноземному інвестору.

– Звичайно, є потреба боротися з корупцією, зокрема в сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець, і у мене немає відповіді, але коли я був в Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а, напевно, від заводу Метінвесту. Як на мене, то навіть якщо завтра СБУ для балансу прийде з обшуком на завод Метінвесту, це не вирішить проблему для інвестклімату, – заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше Мінгареллі назвав ключові реформи для нової влади України.

Джерело: LB.ua

Фото: Dreamstime

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