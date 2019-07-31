Спикер Верховной Рады Украины IX созыва – до сих пор вакантна должность. Кто может ее занять, какие полномочия у спикера и насколько влиятельная должность – в материале Фактов ICTV.

Спикер Верховной Рады – еще одна интрига политической жизни Украины. Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко или, возможно, и другой представитель Слуги народа – информацию о том, кто возглавит главный законодательный орган страны, пока держат в тайне.

Спикера будут избирать на заседании Рады большинством голосов, а поскольку у Слуги народа здесь есть преимущество, очевидно, что возглавит парламент человек из этой партии.

Что может спикер?

Посмотрев хоть раз заседание парламента, можно предположить, что основная задача спикера парламента – отпускать реплики Голосуем и резюмировать принятие или не принятие законопроектов.

Впрочем, его роль достаточно весома. Например, в ситуации политической неопределенности Парубий продемонстрировал свою влиятельность, приняв в последнюю неделю работы Рады Избирательный кодекс, ставя вопрос на голосование 17 раз, и фактически заставив депутатов голосовать.

Или же во время противостояния с новоизбранным президентом Парубий отказал ему в назначении внеочередного заседания.

Он фактически является председателем парламентского большинства и влияет на формирование повестки дня парламента.

Спикер, помимо прочего, ведет Согласительный совет, а также представляет орган в отношениях с другими государственными аппаратами и на международной арене – в ПАСЕ, например.

Именно председатель парламента может подать в суд иск с просьбой досрочно прекратить полномочия нардепа.

Спикер как начало политической карьеры

В истории Украины должность председателя парламента занимали десять человек. Для некоторых из них она стала началом политического успеха. Так, мало кто помнит, но Леонид Кравчук до своего президентства почти четыре месяца возглавлял только сформированный парламент.

Александру Морозу эта должность принесла хоть и не победу, но третье место на следующих президентских выборах.

Арсений Яценюк и Владимир Гройсман из кресла председателя парламента сразу пересели в премьерское. Первому на это понадобилось 11 месяцев, а второму – полтора года.

Поскольку в Украине парламентско-президентская форма правления, именно спикер исполняет обязанности главы государства, если что-то произойдет с президентом. Так, после побега Януковича Александр Турчинов руководил страной. Впоследствии он стал главой СНБО.

Учиться у Парубия

Андрей Парубий, крайний из спикеров украинского парламента, занимал эту должность три года и четыре месяца. До своего призначения, кстати, был первым вице-спикером при Владимире Гройсмане.

– В конфигурации, которая тогда сложилась в парламенте, другим спикером, кроме Парубия, вряд ли кто-то смог бы быть. Он был политическим консенсусом между различными политическими группами – как коалицией, так и оппозицией, – считает политолог Александр Антонюк.

Хотя, отмечает эксперт, Парубий стал заложником политических раскладов, чего точно не будет у спикера от Слуги народа, у которого монобильшинстиво, поэтому не будет необходимости несколько раз ставить на голосование один вопрос.

– Хотя из положительного у Парубия можно перенять опыт работы на международных платформах – там созданы межпарламентские ассамблеи. Здесь много полезного и последовательного.

Кто станет следующим спикером?

Чаще всего в СМИ вспоминают имя лидера Слуги народа Дмитрия Разумкова. Он был спикером штаба Владимира Зеленского во время президентской кампании, выступая от имени кандидата. Впоследствии возглавил политсилу.

Впрочем, есть по меньшей мере три человека, которые тоже могут претендовать на должность. Это Руслан Стефанчук – представитель президента в парламенте. Или же Александр Корниенко, который руководил штабом Слуги народа на парламентских выборах.

Впрочем, политолог называет еще и Никиту Потураева – №96 в списке политсилы.

– Я бы не исключал Никиту Потураева. Он тоже известный политтехнолог, человек с бэкграундом и опытом.

Вакантная должность вице-спикера

Если спикером станет один из лидеров Слуги народа, то за должность вице-спикеров могут побороться и другие партии. Традиционно место второго вице-спикера должно отдаваться оппозиции. Впрочем, в будущем парламенте оппозиционных групп может быть несколько.

Хотя и в парламенте VIII созыва оппозиции место не выделили, напоминает Антонюк:

– Давайте вспомним 2014 год, когда коалиция из пяти фракций забрала президиум. Самопомощь перешла в оппозицию только после 2015 года, то есть год находясь в составе коалиции. Тогда только Оппозиционный блок официально был в оппозиции.

Кстати, о готовности предоставить это место другим партиям говорил Дмитрий Разумком в эфире Свободы слова:

– Мне кажется, было бы корректно, чтобы одним из вице-спикеров стал представитель оппозиции. Но знаете, у нас как-то так в истории происходит, всегда есть несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, кто из них какая оппозиция, – отметил он.

Первым вице-спикером может стать представитель от Слуги народа или от Голоса, считает политолог.

– Может быть конфигурация Разумков – Стефанчук или Разумков – Потураев, например. Если Голос не будет в оппозиции, тогда первый вице-спикер будет за ними. Я склоняюсь к мысли, что Голос все же будет представлен в президиуме.

По словам эксперта, вопрос в том, с кем комфортнее будет работать спикеру от Слуги народа.

Если же второе место отдадут оппозиции – вероятно, это станет Европейская солидарность:

– Мое мнение – Европейская солидарность. ЕС по многим вопросам будет более лояльна и синхронна со Слугой народа – это и вопрос безопасности, и курс на ЕС и НАТО.

Что касается Батькивщины, Тимошенко для Слуги народа станет более сложной конфигурацией:

– Зайдя в парламент, Юлия Владимировна займет более радикальную позицию, понимая, что она не попадает в правительство.

Маловероятен и вариант с Оппозиционной платформой. Вряд Слуга народа согласится усиливать пророссийские позиции.

Насколько влиятельны спикеры в других странах?

Взаимодействие парламента VIII созыва и президента Зеленского доказало, что эффективной работы с оппозиционной к президенту Радой не получается. Но поскольку Слуга народа взяла большинство и сможет однопартийно принять новое назначение, следующий спикер будет лояльным к президенту.

Подобная модель сегодня функционирует во Франции. Президент Национальной ассамблеи – Ришар Ферран. Он был лидером партии Макрона Вперед, республика, а сегодня возглавляет парламент. Он имеет несколько более широкие полномочия, чем председатель украинской Верховной Рады.

Президент Национальной ассамблеи может самостоятельно, а не путем голосования, назначать депутатов на внепарламентские должности.

А в Британии несколько иная ситуация. Спикер Палаты общин – должность незаангажированная. Кандидатуру предлагают не менее 12 депутатов, четверть из которых должна быть представителями другой партии.

Вступая в должность, спикер выходит из политической силы. Он только следит за соблюдением депутатами дисциплины и порядка и не может поддерживать какую-либо инициативу. Кстати, украинский спикер также выходит из состава фракции.

Первое заседание парламента ІХ созыва состоится ориентировочно в конце августа или в начале сентября. Откроет ее самый старший депутат – Юрий Иоффе. Ну, а пока большинство будущих парламентариев проходит экспресс-обучение в Трускавце. Вероятно, среди них учится и будущий спикер.

Лилия Ященко