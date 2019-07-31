Украинцы по состоянию на середину 2019 года получили 199 тыс. видов на жительство в Польше.

Украинцы на середину 2019 года получили больше всего среди иностранцев видов на жительство в Польше.

Всего вид на жительство получили 400 тыс. иностранцев, среди них 199 тыс. досталось гражданам Украины.

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В первой половине этого года больше всего прибыло граждан с Украины – 19,4 тыс. человек (199 тыс.), Беларуси – 3 тыс. человек (23 тыс.), Грузии – 1,3 тыс. человек (4,1 тыс.), Индии – 800 человек (9,6 тыс.) и Непала – 500 человек (2 тыс.).

К слову, украинцы начали массово покупать недвижимость в Польше. В 2018 году они стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев.

Источник: Польское радио