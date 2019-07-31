Українці станом на середину 2019 року отримали 199 тис. посвідок на проживання в Польщі.

Українці на середину 2019 року отримали найбільше серед іноземців посвідок на проживання в Польщі.

Всього дозвіл на проживання отримали 400 тис. іноземців, серед них 199 тис. дісталося громадянам України.

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У першій половині цього року найбільше прибуло громадян з України – 19,4 тис. осіб (до 199 тис.), Білорусі – 3 тис. осіб (до 23 тис.), Грузії – 1,3 тис. осіб (до 4,1 тис.), Індії – 800 осіб (до 9,6 тис.) і Непалу – 500 осіб (до 2 тис.).

До слова, українці почали масово купувати нерухомість у Польщі. У 2018 році вони стали найбільшими інвесторами у польську нерухомість серед іноземців.

Джерело: Польське радіо