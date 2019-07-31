Моряк, удерживавшийся в Ливии с 2016 года, вернулся в Украину.

Госсекретарь министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что украинский моряк, которого удерживали в Ливии с 2016 года, вернулся в Украину.

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– Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков, – написал он.

Завдяки зусиллям укр дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 31 июля 2019 г.

Напомним, 28 июня 2016 года ливийская береговая охрана задержала вблизи порта города Завия девятерых членов экипажа танкера, пять из которых – украинцы. Их обвинили в контрабанде нефтепродуктов.