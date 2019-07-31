PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

В Украину вернулся моряк, задержанный в Ливии – МИД

Моряк, удерживавшийся в Ливии с 2016 года, вернулся в Украину.

В Украину вернулся моряк, задержанный в Ливии – МИД

Госсекретарь министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что украинский моряк, которого удерживали в Ливии с 2016 года, вернулся в Украину.

Читайте: В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно. Отбил спецназ

– Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков, – написал он.

Напомним, 28 июня 2016 года ливийская береговая охрана задержала вблизи порта города Завия девятерых членов экипажа танкера, пять из которых – украинцы. Их обвинили в контрабанде нефтепродуктов.

 

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Москалькова опровергла договоренности о возвращении моряков
Визит венгерской делегации на Закарпатье перед выборами недопустим – Пристайко
Мощный украинский флот: как обезопасить моряков и дать России отпор
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
На корабле Либерии найден мертвым украинский моряк
Делегацию ПАСЕ не обязаны приглашать наблюдателями на выборах – МИД
Авиаудар по миграционному центру в Ливии – 40 погибших
Захваченный РФ украинский моряк женился в СИЗО
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка