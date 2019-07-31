Курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 июля укрепился до 24,9845 грн/$1.

Межбанк открылся котировками 24,95-24,98 грн/$1, к середине торгов они составили 25,075-25,115 грн/$1.

Заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец отметил, что укрепление гривны, обусловлено ростом вложений нерезидентов в гривневые облигации внутреннего государственного займа.

Он добавил, что в ближайшее время укрепление курса гривны продолжится.

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– Если НБУ не будет активно абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка, то курс гривны будет в ближайшее время стремиться к отметке 24 грн/$1, – подчеркнул Кравец.

В последний раз гривна была ниже отметки 25 грн/$1 12 августа 2016 года.

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