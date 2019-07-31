Курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 31 липня зміцнився до 24,9845 грн/$ 1.

Міжбанк відкрився котируваннями 24,95-24,98 грн/$ 1, до середини торгів вони склали 25,075-25,115 грн/$ 1.

Заступник голови правління Першого інвестиційного банку Владислав Кравець зазначив, що зміцнення гривні, обумовлено зростанням вкладень нерезидентів у гривневі облігації внутрішньої державної позики.

Він додав, що найближчим часом зміцнення курсу гривні продовжиться.

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– Якщо НБУ не буде активно абсорбувати в резерви надлишки валюти з ринку, то курс гривні буде найближчим часом падати до позначки 24 грн/$ 1, – підкреслив Кравець.

В останній раз гривня була нижче позначки 25 грн/$ 1 12 серпня 2016 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Європейський банк реконструкції і розвитку виділив Україні €400 млн на розвиток міського транспорту та енергомережі.