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Факты / Украина

Зеленский предложил мэру Смелы продать авто и оплатить долги за тепло

Президент Владимир Зеленский предложил мэру города Смела продать свой автомобиль, чтобы погасить долги за тепло.

Зеленский предложил мэру Смелы продать авто и оплатить долги за тепло

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Черкасскую область обсудил с городскими властями задолженность за отопление.

Как оказалось, жители Смелы платят за услуги ЖКХ, но город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия Смелаенергоинвест и не могут справиться с оплатой. Сумма, которая должна быть оплачена, – 3 млн грн.

В ответ на это Владимир Зеленский спросил у и.о. мэра Смелы Виктора Федоренко, есть ли у него автомобиль. На что тот ответил, что Toyota.

После этого президент посоветовал ему продать авто и оплатить часть долга.

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В свою очередь президент заверил, что отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет.

Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации, – сказал Владимир Зеленский.

К слову, во время своего визита в Черкассы Владимир Зеленский рассказал, когда заработает аэропорт в Черкассах.

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