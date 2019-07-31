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Факти / Україна

Зеленський запропонував меру Сміли продати авто і сплатити борги за тепло

Президент Володимир Зеленський запропонував меру міста Сміла продати свій автомобіль, щоб погасити борги за тепло.

Зеленський запропонував меру Сміли продати авто і сплатити борги за тепло

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Черкаську область обговорив з міською владою заборгованість за опалення.

Як виявилося, жителі Сміли платять за послуги ЖКГ, але місто має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства Смілаенергоінвест і не може впоратися з оплатою. Сума, яка повинна бути оплачена, 3 млн грн.

У відповідь на це Володимир Зеленський запитав у в.о. мера Сміли Віктора Федоренка, чи є у нього автомобіль. На що той відповів, що Toyota.

Після цього президент порадив йому продати авто і сплатити частину боргу.

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В свою чергу президент запевнив, що опалювальний сезон в Смілі Черкаської області зірвано не буде.

Ми зі свого боку гарантуємо вам, що ніхто не зірве опалювальний сезон. Тепло буде, правоохоронні органи розберуться в цій ситуації, – сказав Володимир Зеленський.

До слова, під час свого візиту в Черкаси Володимир Зеленський розповів, коли запрацює аеропорт у Черкасах.

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