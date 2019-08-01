В ЦИК надеются подвести итоги выборов в Верховную Раду до 5 августа, когда суды рассмотрят все апелляционные жалобы.

Окончательные результаты парламентских выборов 2019 Центральная избирательная комиссия подведет до 5 августа, когда суды примут решения по всем апелляционным жалобам.

Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, суды в оперативном режиме рассматривают иски, в связи с чем итоги голосования могут озвучить до срока, установленного законодательством (5 августа).

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Слипачук отмечает, что ЦИК делает все возможное, чтобы результаты выборов в Верховную Раду подвели без задержек, с другой стороны – без сомнений на счет их достоверности.

Напомним, ранее ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов.