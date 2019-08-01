У ЦВК сподіваються підбити підсумки виборів до Верховної Ради до 5 серпня, коли суди розглянуть усі апеляційні скарги.

Остаточні результати парламентських виборів 2019 Центральна виборча комісія підіб’є до 5 серпня, коли суди ухвалять рішення щодо усіх апеляційних скарг.

Про це заявила глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

За її словами, суди в оперативному режимі розглядають позови, у зв’язку з чим підсумки голосування можуть озвучити до терміну, встановленого законодавством (5 серпня).

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Сліпачук зазначає, що ЦВК робить усе можливе, щоб результати виборів до Верховної Ради підбили без затримок, з іншого боку – без сумнівів щодо їхньої достовірності.

Нагадаємо, раніше ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх 199 округів.