Июль, 31 в 20:32

ЦИК объявила избранными 134 мажоритарщиков (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов-мажоритарщиков по результатам выборов в Верховную Раду 2019. По итогам голосования на парламентских выборах 2019, ЦИК признала избранными 134 народных депутатов-мажоритарщиков. Во время заседания 31 июля комиссия признала избранными 50 народных депутатов Украины. Читайте: ЦИК посчитала 100% бюллетеней: результаты парламентских выборов 2019 ЦИК признала избранными таких депутатов, которые прошли в Верховную Раду ИХ созыва: Палицу И.П. – в ОВО № 22

Констанкевича И.М. – в ОВО № 23

Нестеренко Е.А. – в ОВО № 26

Личмана А.В. – в ОВО № 30

Захарченко В.В. – в ОВО № 31

Каптелова Р.В. – в ОВО № 36

Магомедова М.С. – в ОВО № 45

Солод Ю.В. – в ОВО № 47

Ефимова М.В. – в ОВО № 48

Новинского В.В. – в ОВО № 57

Магера С.В. – в ОВО № 58

Лубинця Д.В. – в ОВО № 60

Герасименко И.Л. – в ОВО № 62

Кицак Б.В. – в ОВО № 63

Петрьовку В.В. – в ОВО № 72

Поляка В.М. – в ОВО № 73

Касай Г.А. – в ОВО № 74

Соха Р.В. – в ОВО № 75

Налетова Д.А. – в ОВО № 144

Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146

Касай К.И. – в ОВО № 149

Мовчан А.В. – в ОВО № 150

Деркач А.Л. – в ОВО № 159

Гевко В.Л. – в ОВО № 167

Кинзбурскую В.А. – в ОВО № 171

Бакумова А.С. – в ОВО № 173

Пивоварова Е.П. – в ОВО № 175

Микиша Д.С. – в ОВО № 181

Стефанчука Н.А. – в ОВО № 187

Лабазюка С.П. – в ОВО № 188

Яценко А.В. – в ОВО № 200

Перебийниса М.В. – в ОВО № 212

Дубнова А.В. – в ОВО № 213

Яременко Б.В. – в ОВО № 215

Грищука Р.П. – в ОВО № 222

Пашковского М.И. — в ОИО № 11

Юрчишина П.В. — в ОИО № 13

Вацака Г. А. — в ОИО № 16

Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28

Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32

Трухина А.Н. — в ОИО № 40

Христенко Ф.В. — в ОИО № 46

Ковалева А.И. — в ОИО № 51

Горвата Р.И. — в ОИО № 68

Мельника П.В. — в ОИО № 81

Савчук О.В. — в ОИО № 83

Андреевича З.М. — в ОИО № 87

Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89

Галушко Н.Л. — в ОИО № 97

Дануцу А.А. — в ОИО № 99

Довгого О.С. — в ОИО № 102

Воронько О.Е. — в ОИО № 103

Лукашева А.А. — в ОИО № 113

Пипу Н.Р. — в ОИО № 115

Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116

Рущишина Я.И. — в ОИО № 117

Кита А.Б. — в ОИО № 126

Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132

Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133

Колева О.В. — в ОИО № 134

Бобляха А.Р. — в ОИО № 145

Ляшенко А.А. — в ОИО № 148

Ковальчука А.В. — в ОИО № 152

Мьялику В.Н. — в ОИО № 155

Литвиненко С.А. — в ОИО № 156

Васильева И.С. — в ОИО № 158

Молотка И.Ф. — в ОИО № 160

Гузенко М.В. — в ОИО № 161

Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162

Чайковского И.А. — в ОИО № 165

Люшняка Н.В. — в ОИО № 166

Куницкого А.О. — в ОИО № 169

Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174

Люботу Д.В. — в ОИО № 177

Литвинова А.Н. — в ОИО № 178

Колихаева И.В. — в ОИО № 184

Шпак Л.А. — в ОИО № 194

Нагорняка С.В. — в ОИО № 199

Семинского О.В. — в ОИО № 205

Юрченко А.Н. — в ОИО № 211

Забураннау Л.В. — в ОИО № 216

Гурина Д.А. — в ОИО № 218

Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219

Бондарь А.В. — в ОИО № 220

Драбовского А.Г. – в ОВО № 12

Кучера М.И. – в ОВО № 17

Рублева В.В. – в ОВО № 20

Кисилевского Д.Д. – в ОВО № 24

Бужанского М.А. – в ОВО № 25

Демченко С.А. – в ОВО № 29

Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37

Бородина В.В. – в ОВО № 38

Северина С.С. – в ОВО № 39

Шевченко Е.В. – в ОВО № 76

Пономарева А.С. – в ОВО № 78

Никитину М.В. – в ОВО № 82

Иванчука А.В. – в ОВО № 88

Бабенко М.В. – в ОВО № 90

Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101

Дубневича Я.В. – в ОВО № 120

Бакунца П.А. – в ОВО № 122

Батенко Т.И. – в ОВО № 123

Хайду А.В. – в ОВО № 128

Копытина И.В. – в ОВО № 129

Негулевского И.П. – в ОВО № 130

Черноморова А.А. – в ОВО № 131

Леонова А.А. – в ОВО № 135

Горенюк А.А. – в ОВО № 136

Васильковского И.И. – в ОВО № 139

Колебошин С.В. – в ОВО № 140

Ткаченко А.Н. – в ОВО № 141

Киссе А. И. – в ОВО № 142

Кулинича А.И. – в ОВО № 147

Иванисова Р.В. – в ОВО № 153

Аликсийчука А.В. – в ОВО № 154

Рябуху Т.В. – в ОВО № 157

Богданца А.В. – в ОВО № 163

Одарченко А.М. – в ОВО № 170

Здебского Ю.В. – в ОВО № 172

Кучера А.В. – в ОВО № 179

Красова А.И. – в ОВО № 180

Павлиша П.В. – в ОВО № 182

Вагнер В.А. – в ОВО № 18

Иванова В.И. – в ОВО № 185

Ковалева А.И. – в ОВО № 186

Копанчук А.Е. – в ОВО № 189

Жмеренецкого А.С. – в ОВО № 190

Бондаря В.В. – в ОВО № 191

Герегу А.В. – в ОВО № 192

Стрихарского А.П. – в ОВО № 196

Скичко А.А. – в ОВО № 197

Полякова А.Е. – в ОВО № 206

Давыденко В.М. – в ОВО № 208

Пуртову А.А. – в ОВО № 221. Напомним, ранее ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов. Источник: ЦИК

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