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Факты / Украина

ЦИК объявила избранными 134 мажоритарщиков (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов-мажоритарщиков по результатам выборов в Верховную Раду 2019.

ЦИК объявила избранными 134 мажоритарщиков (СПИСОК)

По итогам голосования на парламентских выборах 2019, ЦИК признала избранными 134 народных депутатов-мажоритарщиков.

Во время заседания 31 июля комиссия признала избранными 50 народных депутатов Украины.

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ЦИК признала избранными таких депутатов, которые прошли в Верховную Раду ИХ созыва:

  • Палицу И.П. – в ОВО № 22
  • Констанкевича И.М. – в ОВО № 23
  • Нестеренко Е.А. – в ОВО № 26
  • Личмана А.В. – в ОВО № 30
  • Захарченко В.В. – в ОВО № 31
  • Каптелова Р.В. – в ОВО № 36
  • Магомедова М.С. – в ОВО № 45
  • Солод Ю.В. – в ОВО № 47
  • Ефимова М.В. – в ОВО № 48
  • Новинского В.В. – в ОВО № 57
  • Магера С.В. – в ОВО № 58
  • Лубинця Д.В. – в ОВО № 60
  • Герасименко И.Л. – в ОВО № 62
  • Кицак Б.В. – в ОВО № 63
  • Петрьовку В.В. – в ОВО № 72
  • Поляка В.М. – в ОВО № 73
  • Касай Г.А. – в ОВО № 74
  • Соха Р.В. – в ОВО № 75
  • Налетова Д.А. – в ОВО № 144
  • Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146
  • Касай К.И. – в ОВО № 149
  • Мовчан А.В. – в ОВО № 150
  • Деркач А.Л. – в ОВО № 159
  • Гевко В.Л. – в ОВО № 167
  • Кинзбурскую В.А. – в ОВО № 171
  • Бакумова А.С. – в ОВО № 173
  • Пивоварова Е.П. – в ОВО № 175
  • Микиша Д.С. – в ОВО № 181
  • Стефанчука Н.А. – в ОВО № 187
  • Лабазюка С.П. – в ОВО № 188
  • Яценко А.В. – в ОВО № 200
  • Перебийниса М.В. – в ОВО № 212
  • Дубнова А.В. – в ОВО № 213
  • Яременко Б.В. – в ОВО № 215
  • Грищука Р.П. – в ОВО № 222
  • Пашковского М.И. — в ОИО № 11
  • Юрчишина П.В. — в ОИО № 13
  • Вацака Г. А. — в ОИО № 16
  • Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28
  • Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32
  • Трухина А.Н. — в ОИО № 40
  • Христенко Ф.В. — в ОИО № 46
  • Ковалева А.И. — в ОИО № 51
  • Горвата Р.И. — в ОИО № 68
  • Мельника П.В. — в ОИО № 81
  • Савчук О.В. — в ОИО № 83
  • Андреевича З.М. — в ОИО № 87
  • Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89
  • Галушко Н.Л. — в ОИО № 97
  • Дануцу А.А. — в ОИО № 99
  • Довгого О.С. — в ОИО № 102
  • Воронько О.Е. — в ОИО № 103
  • Лукашева А.А. — в ОИО № 113
  • Пипу Н.Р. — в ОИО № 115
  • Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116
  • Рущишина Я.И. — в ОИО № 117
  • Кита А.Б. — в ОИО № 126
  • Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132
  • Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133
  • Колева О.В. — в ОИО № 134
  • Бобляха А.Р. — в ОИО № 145
  • Ляшенко А.А. — в ОИО № 148
  • Ковальчука А.В. — в ОИО № 152
  • Мьялику В.Н. — в ОИО № 155
  • Литвиненко С.А. — в ОИО № 156
  • Васильева И.С. — в ОИО № 158
  • Молотка И.Ф. — в ОИО № 160
  • Гузенко М.В. — в ОИО № 161
  • Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162
  • Чайковского И.А. — в ОИО № 165
  • Люшняка Н.В. — в ОИО № 166
  • Куницкого А.О. — в ОИО № 169
  • Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174
  • Люботу Д.В. — в ОИО № 177
  • Литвинова А.Н. — в ОИО № 178
  • Колихаева И.В. — в ОИО № 184
  • Шпак Л.А. — в ОИО № 194
  • Нагорняка С.В. — в ОИО № 199
  • Семинского О.В. — в ОИО № 205
  • Юрченко А.Н. — в ОИО № 211
  • Забураннау Л.В. — в ОИО № 216
  • Гурина Д.А. — в ОИО № 218
  • Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219
  • Бондарь А.В. — в ОИО № 220
  • Драбовского А.Г. – в ОВО № 12
  • Кучера М.И. – в ОВО № 17
  • Рублева В.В. – в ОВО № 20
  • Кисилевского Д.Д. – в ОВО № 24
  • Бужанского М.А. – в ОВО № 25
  • Демченко С.А. – в ОВО № 29
  • Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37
  • Бородина В.В. – в ОВО № 38
  • Северина С.С. – в ОВО № 39
  • Шевченко Е.В. – в ОВО № 76
  • Пономарева А.С. – в ОВО № 78
  • Никитину М.В. – в ОВО № 82
  • Иванчука А.В. – в ОВО № 88
  • Бабенко М.В. – в ОВО № 90
  • Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101
  • Дубневича Я.В. – в ОВО № 120
  • Бакунца П.А. – в ОВО № 122
  • Батенко Т.И. – в ОВО № 123
  • Хайду А.В. – в ОВО № 128
  • Копытина И.В. – в ОВО № 129
  • Негулевского И.П. – в ОВО № 130
  • Черноморова А.А. – в ОВО № 131
  • Леонова А.А. – в ОВО № 135
  • Горенюк А.А. – в ОВО № 136
  • Васильковского И.И. – в ОВО № 139
  • Колебошин С.В. – в ОВО № 140
  • Ткаченко А.Н. – в ОВО № 141
  • Киссе А. И. – в ОВО № 142
  • Кулинича А.И. – в ОВО № 147
  • Иванисова Р.В. – в ОВО № 153
  • Аликсийчука А.В. – в ОВО № 154
  • Рябуху Т.В. – в ОВО № 157
  • Богданца А.В. – в ОВО № 163
  • Одарченко А.М. – в ОВО № 170
  • Здебского Ю.В. – в ОВО № 172
  • Кучера А.В. – в ОВО № 179
  • Красова А.И. – в ОВО № 180
  • Павлиша П.В. – в ОВО № 182
  • Вагнер В.А. – в ОВО № 18
  • Иванова В.И. – в ОВО № 185
  • Ковалева А.И. – в ОВО № 186
  • Копанчук А.Е. – в ОВО № 189
  • Жмеренецкого А.С. – в ОВО № 190
  • Бондаря В.В. – в ОВО № 191
  • Герегу А.В. – в ОВО № 192
  • Стрихарского А.П. – в ОВО № 196
  • Скичко А.А. – в ОВО № 197
  • Полякова А.Е. – в ОВО № 206
  • Давыденко В.М. – в ОВО № 208
  • Пуртову А.А. – в ОВО № 221.

Напомним, ранее ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов.

Источник: ЦИК

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