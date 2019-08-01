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Факты / Украина / Политика

Радуцкий рассказал, что будет с медреформой в Украине

Команда Слуги народа не планирует отменять проведенные этапы медицинской реформы.

Михайло Радуцький

Внештатный советник президента Михаил Радуцкий сообщил, что введенные в действие этапы медицинской реформы никто отменять не собирается.

Но она требует существенной доработки. Поскольку, по его словам, существуют системные вопросы, которые не были изучены или не так посчитаны.

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Михаил Радуцкий отметил, что для продолжения реформы нужно провести аудит материально-технической базы для составления национальных клинических протоколов и найти финансирование.

По приблизительным подсчетам, на осуществление плана медреформы необходимо 1,5 годового бюджета страны.

Нужно искать дополнительное финансирование, потому что сегодняшнего бюджета не хватит на реализацию реформы. Очень много нюансов. Мы консультируемся сейчас с Минфином, – сказал Михаил Радуцкий.

Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что будет с пенсиями после прихода Кабмина Слуги народа.

Фото: Ukrainian Medical Festival

Источник: ЦензорНЕТ

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