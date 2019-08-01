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Факти / Україна / Політика

Радуцький розповів, що буде з медреформою в Україні

Команда Слуги народу не планує скасовувати проведені етапи медичної реформи.

Михайло Радуцький

Позаштатний радник президента Михайло Радуцький повідомив, що введені в дію етапи медичної реформи ніхто скасовувати не збирається.

Але вона потребує суттєвого доопрацювання. Оскільки, за його словами, існують системні питання, які не були вивчені або не так пораховані.

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Михайло Радуцький зауважив, що для продовження реформи потрібно провести аудит матеріально-технічної бази для складання національних клінічних протоколів і знайти фінансування.

За приблизними підрахунками, на здійснення плану медреформи необхідно 1,5 річного бюджету країни.

Потрібно шукати додаткове фінансування, тому що сьогоднішнього бюджету не вистачить на реалізацію реформи. Дуже багато нюансів. Ми консультуємося наразі з Мінфіном, – сказав Михайло Радуцький.

Нагадаємо, раніше глава партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, що буде з пенсіями після приходу Кабміну Слуги народу.

Фото: Ukrainian Medical Festival

Джерело: ЦензорНЕТ

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