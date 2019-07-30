PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Радуцкий назначен внештатным советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого своим внештатным советником.

Володимир Зеленський

Михаил Радуцкий стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №564/2019 появился на сайте Офиса президента.

Читайте: Зеленский объявил пять кандидатур на пост председателя Одесской ОГА

– Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата).

Напомним, 29 июля Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.

 

Источник: Офис Президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кто такой Радуцкий: биография внештатного советника Зеленского
Зеленский впервые выступит на Генассамблее ООН
Напряглись остальные рыцари круглого стола: сеть об увольнении Короля Артура
Электронные выборы и перепись: в Украине появится единый портал админуслуг
Украина получила чрезвычайное шанс изменить ситуацию – The Washington Post
У Путина проблемы – Украина создает всемирный русскоязычный канал
Что известно о советнике президента Владимире Бородянском
В Офисе президента рассказали о плотном графике Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка