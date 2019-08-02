Экс-начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин не задекларировал за 2017 год автомобиль, квартиру и 819 тыс. грн.

Бывший начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин не внес в электронную декларацию за 2017 год информацию об автомобиле, собственной квартире и квартире жены.

Кроме того, он указал недостоверные данные о своем доходе и доходе супругов.

Было установлено, что должностное лицо не задекларировало автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащего им на праве собственности, а также внесло недостоверные сведения о своих доходах и доходах жены. В целом сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн, – сообщили в НАПК.

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Необходимую информацию и обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направили в НАБУ.

Ранее Факты ICTV писали о том, будет ли наказание за незаконное обогащение.

Источник: НАПК

Фото: Дмитрий Головин