Екс-начальник поліції Одеської області Дмитро Головін не задекларував за 2017 рік автомобіль, квартиру і 819 тис. грн.

Колишній начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін не вніс в електронну декларацію за 2017 рік інформацію про автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини.

Крім того, він вказав недостовірні дані про свій дохід і доходи подружжя.

Було встановлено, що посадова особа не задекларувала автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини, що належить їм на праві власності, а також вніс недостовірні відомості про свої доходи і доходи дружини. В цілому відомості, зазначені посадовою особою в декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн, – повідомили у НАЗК.

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Необхідну інформацію та обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направили до НАБУ.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи буде покарання за незаконне збагачення.

Джерело: НАЗК

Фото: Дмитро Головін