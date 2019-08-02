Екс-начальник поліції Одеської області Дмитро Головін не задекларував за 2017 рік автомобіль, квартиру і 819 тис. грн.
Колишній начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін не вніс в електронну декларацію за 2017 рік інформацію про автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини.
Крім того, він вказав недостовірні дані про свій дохід і доходи подружжя.
Було встановлено, що посадова особа не задекларувала автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини, що належить їм на праві власності, а також вніс недостовірні відомості про свої доходи і доходи дружини. В цілому відомості, зазначені посадовою особою в декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн, – повідомили у НАЗК.
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Необхідну інформацію та обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направили до НАБУ.
Раніше Факти ICTV писали про те, чи буде покарання за незаконне збагачення.
Джерело: НАЗК
Фото: Дмитро Головін