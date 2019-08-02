Министерство здравоохранения подготовило документ для следующего состава ведомства, где описали ситуацию в системе здравоохранения и план действий на первое время.

Команда Ульяны Супрун подготовила документ для следующего состава руководства МОЗ. Они описали ситуацию в системе здравоохранения а также определили план действий на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.

– Переход власти в цивилизованных странах сопровождается подведением итогов, передачей дел и введением в курс ситуации в соответствующей сфере представителей новых команд. Подобные процедуры и культура – гарантия устойчивого развития государства, – заявили в ведомстве.

В руководстве Министерства здравоохранения описаны нынешние результаты и дальнейшие этапы трансформации системы здравоохранения, которую команда Супрун начала в 2018 году.

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– Этот документ будет полезным для новых членов правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения, – подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что готовы подробно проинформировать новое руководство обо всех аспектах работы, чтобы качественно и быстро передать власть.

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Источник: Минздрав