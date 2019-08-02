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Факти / Україна / Політика

Супрун підготувала план дій на перші 100 днів для нових очільників МОЗ

Міністерство охорони здоров’я підготувало документ для наступного складу відомства, де описали ситуацію в системі охорони здоров’я та план дій на перший час.

Уляна Супрун

Команда Уляни Супрун підготувала документ для наступного складу керівництва МОЗ. Вони описали ситуацію в системі охорони здоров’я та окреслили план дій на перші 100 днів і наступні 3-5 років.

– Перехід влади у цивілізованих країнах супроводжується підбиттям підсумків, передачею справ і введенням у курс ситуації у відповідній сфері представників нових команд.

Подібні процедури та культура — гарантія сталого розвитку держави, – заявили у відомстві.

У настанові Міністерства охорони здоров’я окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда Супрун розпочала у 2018 році.

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– Цей документ буде корисним для нових членів уряду, депутатів усіх рівнів, державних службовців, президента та його команди, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я, – підкреслили у міністерстві.

Також у відомстві додали, що готові детально проінформувати нове керівництво про усі аспекти роботи, щоб якісно і швидко передати владу.

Раніше ми писали, що робити тим, хто не встиг підписати декларацію з лікарем до 1 квітня.

Джерело: МОЗ

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