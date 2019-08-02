Президент Украины Владимир Зеленский представил главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля. Что о нем известно – далее в материале.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя ОГА области. Им стал Денис Шмигаль.

– Хочу представить нашего нового человека, это очень мощный менеджер, – заявил Зеленский.

Указ №574/2019 о его назначении был опубликован 1 августа на официальном сайте президента.

Биография Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 43 года.

Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмигаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В январе 2018 года Денис Шмигаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

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Декларация Дениса Шмигаля

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за прошлый год Денис Шмигаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья имеет наличными $115 тысяч.

Жена Шмигаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

К слову, Факты ICTV писали о новом руководителе Черкасской области Игоре Шевченко, которого Зеленский представил от время рабочей поездки в Черкасскую область.

Фото: Денис Шмигаль