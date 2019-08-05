Яремче – популярный туристический маршрут в Украине. Чем заняться в Яремче, какие места посетить, что купить и попробовать – читайте в материале Фактов ICTV.

Яремче – это популярный курортный городок, жемчужина украинских Карпат, благодаря удачному географическому положению здесь всегда есть чем заняться, что посмотреть и как отдохнуть.

Город со всех сторон окутан горами, будто зеленым одеялом, также через Яремче протекает река Прут. В прошлом году его посетило более 1,5 млн туристов. Здесь есть множество вариантов жилья – от роскошных отелей с бассейнами до небольших деревянных домиков, что сдаются в аренду.

Чем заняться в Яремче

1. Подняться в горы

Покорить вершину – одно из самых важных дел, которое следует выполнить после приезда в Яремче. В самом городе находится гора Маковица (984,5 м), на нее можно подняться без труда, к тому же это отличный вариант для новичков. Проехавшись в соседнее село Татаров, вы сможете покорить гору Хомяк (1 542 м), покрытую каменными глыбами.

И конечно же Говерла (2 016 м). Подняться на самую высокую гору страны – обязанность каждого туриста, который оказался в Карпатах. Правда, путь к ней сложный и утомительный, поэтому к этому заранее необходимо физически подготовиться. Самый популярный и самый короткий маршрут начинается от базы Заросляк.

И все же несколько часов подъема стоят всех тех усилий, каждой капли пота, каждого шага вперед. Ведь на вершине вы получите нереальные эмоции от созерцания пейзажей, а также найдете повод гордиться собой.











Чем заняться в Яремче – топ-10 дел для туриста / 3 фотографии

2. Устроить гастротур местными кафе и ресторанами

Нежный банош, пикантный бограч, ароматная грибная юшка, голубцы и еще и холодный узвар…

Такие традиционные блюда подают чуть ли не в каждом заведении. Что интересно: даже рецепт гуцульской грибной юшки здесь разный у каждой хозяйки. Поэтому в Яремче можно пробовать одно блюдо в разных вариациях хоть изо дня в день.

Гуцулы – успешные и изобретательные предприниматели, они умудряются открывать кафе у самых верхушек гор. Подняться на гору и смаковать банош с нереальным видом – одно из лучших времяпрепровождений, а кроме того, сколько энергии вы получите для восхождения вниз.

3. Заняться экстримом

Чуть ли не на каждом шагу в Яремче можно увидеть рекламу рафтинга, поездок на джипах, квадроциклах. Тем, кто больше любит покой, здесь предлагают прогулки верхом на лошадях.











Чем заняться в Яремче – топ-10 дел для туриста / 3 фотографии

4. Посетить местные достопримечательности

Скалы Довбуша, водопад Пробой, мини-зоопарк, старинные деревянные церкви, парк-музей Карпаты в миниатюре, водопад Девичьи слезы – вот достопримечательности в Яремче, которые стоит занести в список must see.











Чем заняться в Яремче – топ-10 дел для туриста / 3 фотографии

5. Продегустировать продукты местного производства

Жители Яремче хранят традиции своих предков, многие семьи здесь занимаются пчеловодством, сыроварением, изготовлением варенья, вина, медовухи и др. Продают такие продукты на местных ярмарках и мини-рынках, здесь вы увидите и пикантный сыр со смесью перцев, и наливку из ягод, и грибы в любом виде.

6. Купить вышиванку

Яремче – это место, которое, как ничто другое, воплощает всю украинскую культуру. Здесь песни, традиционные блюда, колоритный украинский, развитие древних ремесел, традиции. Но для полной картинки не хватает одного – приобрести элемент национальной одежды – вышиванку. Пройдясь прилавками, вы увидите вышиванки разных стилей, цветов и даже веков.

7. Купить сувениры и аксессуары

Местные продают много оригинальных товаров, которые можно приобрести как приятный сувенир на память. Интересные сумки с вышивкой, носки, магниты, аксессуары, посуда и прочее.











Чем заняться в Яремче – топ-10 дел для туриста / 3 фотографии

8. Отправиться в грибной тур

Грибные туры – достаточно популярное времяпрепровождение в Прикарпатье. В основном их организуют владельцы усадеб зеленого туризма за определенную цену.

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9. Застать карпатский дождь

Погода здесь переменчива, посреди солнечного дня вдруг может начаться ливень. Поэтому промокнуть в Яремче – дело обычное. Отправляясь в долгое путешествие, не забудьте прихватить дождевики. Дождь лучше созерцать из окна, ведь здесь часто бывают ливни с сильным громом и молнией. Но после них свежий горный воздух становится еще более приятным, а прогулки после дождя – одно удовольствие.

10. Пополнить свой словарный запас

Жители Западной Украины по-особенному лелеют и превозносят родной язык. Их сразу можно распознать по акценту, громкости разговора и интонации. Здесь часто употребляют такие слова, которые некоторые из нас даже и не слышали. Прислушайтесь к разговорам местных и откройте для себя несколько новых слов.

Яремче – место, где тело активно работает во время подъема на гору, а душа отдыхает, глядя на нереальные пейзажи. Выполните хотя бы несколько пунктов из нашего списка и вы влюбитесь в него навсегда.

Напомним, 27 и 28 июля отмечался День города Яремче, во время которого прошел Первый гуцульский карнавал с ярмаркой и концертом.

Фото: karpaty.life, bumbetel.in.ua, karpaty.ua, faynotur.com.ua