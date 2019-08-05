Яремче – популярний туристичний маршрут в Україні. Чим зайнятися в Яремче, які місця відвідати, що купити та спробувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яремче – це популярне курортне містечко, перлина українських Карпат, завдяки вдалому географічному положенню тут завжди є чим зайнятися, що подивитися і як відпочити.

Місто зусібіч огорнене горами, мов зеленою ковдрою, також через Яремче протікає ріка Прут. Минулого року його відвідало понад 1,5 млн туристів. Тут є безліч варіантів житла – від розкішних готелів з басейнами до невеличких дерев’яних будиночків, що здаються в оренду.

Чим зайнятися в Яремчі

1. Піднятися в гори

Підкорити вершину – одна з найважливіших справ, яку варто виконати після приїзду в Яремче. У самому місті розташована гора Маковиця (984,5 м), на неї можна піднятися без великих зусиль, до того ж це відмінний варіант для новачків. Проїхавшись у сусіднє село Татарів, ви зможете підкорити гору Хом’як (1542 м), що вкрита кам’яними брилами.

І звісно ж Говерла (2061 м). Піднятися на найбільшу гору країни – обов’язок кожного туриста, який опинився в Карпатах. Щоправда, шлях до неї складний та виснажливий, тому до цього заздалегідь необіхдно фізично підготуватись. Найпопулярніший та найкоротший маршрут розпочинається від бази Заросляк.

Та все ж кілька годин підйому варті всіх тих зусиль, кожної краплини поту, кожного кроку вперед. Адже на вершині ви отримаєте нереальні емоції від споглядання краєвидів, а також знайдете привід пишатися собою.











Чим зайнятися в Яремче – топ-10 справ для туриста / 3 фотографии

2. Влаштувати гастротур місцевими кафе та ресторанами

Ніжний банош, пікантний бограч, ароматна грибна юшка, голубці та ще й холодний узвар. Такі традиційні страви подають ледь не в кожному закладі. Що цікаво: навіть рецепт гуцульської грибної юшки тут різний у кожної господині. Тож в Яремче можна куштувати одну страву в різних варіаціях хоч щодня.

Гуцули – успішні та винахідливі підприємці, вони примудряються відкривати кафе біля самих верхівок гір. Піднятися на гору і смакувати банош з нереальним видом – чи не найкраще проводження часу, а крім того, скільки енергії ви отримаєте для сходження вниз.

3. Зайнятися екстрімом

Ледь не на кожному кроці в Яремче можна побачити рекламу рафтингу, поїздок на джипах, квадроциклах. Тим, хто більше любить спокій, тут пропонують прогулянки верхи на конях.











Чим зайнятися в Яремче – топ-10 справ для туриста / 3 фотографии

4. Відвідати місцеві пам’ятки

Скелі Довбуша, водоспад Пробій, міні-зоопарк, старовинні дерев’яні церкви, парк-музей Карпати в мініатюрі, водоспад Дівочі сльози – ось визначні місця в Яремче, які варто занести до списку must see.











Чим зайнятися в Яремче – топ-10 справ для туриста / 3 фотографии

5. Продегустувати продукти місцевого виробництва

Жителі Яремче зберігають традиції своїх предків, багато сімей тут займається бджільництвом, сироварінням, виготовленням варення, вина, медівки та ін. Продають такі продукти на місцевих ярмарках і міні-ринках, тут ви побачите і пікантний сир із сумішшю перців, і наливку з ягід, і гриби у будь-якому вигляді.

6. Купити вишиванку

Яремче – це місце, яке, як ніщо інше, втілює всю українську культуру. Тут пісні, традиційні страви, колоритна українська, розвиток стародавніх ремесл, традиції. Але для повної картинки не вистачає одного – придбати елемент національного одягу – вишиванку. Пройшовшись прилавками, ви побачите вишиванки різних стилів, кольорів та навіть століть.

7. Придбати сувеніри та аксесуари

Місцеві продають багато оригінальних товарів, які можна придбати як приємний сувенір на згадку. Цікаві сумки з вишивкою, шкарпетки, магніти, аксесуари, посуд та інше.











Чим зайнятися в Яремче – топ-10 справ для туриста / 3 фотографии

8. Відправитися у грибний тур

Грибні тури – досить популярне проводження часу у Прикарпатті. Переважно їх організовують власники садиб зеленого туризму за певну ціну.

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9. Застати карпатський дощ

Погода тут мінлива, посеред сонячного дня раптом може початися злива. Тож змокнути у Яремче – справа буденна. Тому вирушаючи у довгу мандрівку, не забудьте прихопити дощовики. На дощ краще споглядати з вікна, адже тут часто трапляються зливи з сильним громом і блискавкою. Але після них свіже гірське повітря стає ще приємнішим, а прогулянки після дощу – одне задоволення.

10. Поповнити словниковий запас

Жителі Західної України по-особливому плекають та возвеличують рідну мову. Їх одразу можна розпізнати з акценту, гучності розмови та інтонації. Тут часто вживають такі слова, які деякі з нас навіть і не чули. Прислухайтеся до розмов місцевих і відкрийте для себе декілька нових слів.

Яремче – місце, де тіло активно працює під час підйому на гору, а душа відпочиває, споглядаючи нереальні краєвиди. Виконайте хоча б декілька пунктів із нашого списку і ви закохаєтеся у нього назавжди.

Нагадаємо, 27 та 28 липня відзначався День міста Яремче, під час якого пройшов Перший гуцульський карнавал з ярмарком та концертом.

Фото: karpaty.life, bumbetel.in.ua, karpaty.ua, faynotur.com.ua