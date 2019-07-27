Полтысячи обстрелов за трое суток: ОБСЕ фиксирует нарушения боевиками режима тишины

После непродолжительного затишья враг снова нарушил режим прекращения огня. Пророссийские наемники из автоматического гранатомета обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Крымского. Один военный ранен.

За минувшие сутки потерь нет. Обстрелы не зафиксированы. В штабе ООС уверяют: наши армейцы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, при этом не нарушая режима тишины.

До режима тишины Светлодарская дуга была самой горячей точкой на Донбассе. Здесь две недели украинские бойцы принимали артиллерийский огонь на себя, пока не удалось сбить российский беспилотник-корректировщик.

В соседнем Зайцевом калибры хотя и были меньше, но боевики были более точны. Управляемая противотанковая ракета попала в наблюдательный пост, двое армейцев, среди которых девушка, чудом спаслись.

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Казалось, юбилейный 20-й режим прекращения огня подавал большие надежды. Впервые заговорили о его бессрочности, впервые запретили стрелять даже из автоматов, впервые начали намекать о наказании в случае нарушения режима тишины. Однако слабая надежда разлетелась вдребезги в первые же сутки.

На днях был обстрелян хутор Вольный – пушки боевой машины пехоты. А защитники Луганского оказались под огнем автоматического гранатомета, то же самое произошло неподалеку Причепиловки и возле Крымского.

Штаб ООС сообщает: на этой неделе двое раненных во время режима тишины. Еще красноречивее говорят цифры отчета ОБСЕ, только за первые трое суток тишины наблюдатели насчитали более полутысячи фактов ее нарушения. Предпосылок для прекращения огня украинские военные не видят ни на одном участке фронта. Оккупированная часть Донбасса буквально нашпигована танками и артиллерией.

Единственная уступка для украинских военных – открывать огонь в ответ разрешено. Хотя и этому разрешению на передовой удивляются – только огонь военнослужащие открывают уже шестой год подряд. Но и здесь есть опасность. Если военные видят, как боевики завозят и устанавливают минометы, открывать огонь – не имеют права. Разрешение будет только тогда, когда вражеский миномет начнет стрелять.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

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