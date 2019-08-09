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Факты / Украина

Дело Роттердам+: суд избрал меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Евдокимову

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову в деле Роттердам+.

Дело Роттердам+: суд избрал меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Евдокимову

Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова на два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн.

Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения екс-члену НКРКЭУ Владимиру Евдокимову, одному из шести подозреваемых по делу Роттердам+, – сообщают в Центре противодействия коррупции.

Читайте: Действия НАБУ по делу Роттердам+ непрофессиональные – Паращий

К слову, Владимир Евдокимов был задержан 8 августа по делу Роттердам+.

Прокуратура просила назначить ему содержание под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, что НАБУ сообщило о подозрении шести лицам в деле Роттердам+.

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