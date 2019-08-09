Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову в справі Роттердам+.

Солом’янський районний суд Києва заарештував колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова на два місяці з альтернативою застави у 2 млн грн.

Суддя Солом’янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід екс-члену НКРКЕП Володимиру Євдокимову, одному з шести підозрюваних у справі Роттердам+, – повідомляють у Центрі протидії корупції.

Читайте: Дії НАБУ щодо справи Роттердам+ непрофесійні – Паращій

До слова, Володимир Євдокимов був затриманий 8 серпня у справі Роттердам+.

Прокуратура просила призначити йому утримання під вартою з альтернативою застави в 50 млн грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, що НАБУ повідомило про підозру шести особам в справі Роттердам+.