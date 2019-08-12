Коммунальное предприятие Плесо не рекомендует купаться на всех 14 муниципальных пляжах Киева.
В Киеве все 14 официальных городских пляжей получили желтый индикатор после проверки, указывающий на то, что купаться не рекомендуется.
В перечень соответствующих пляжей попали:
- Венеция;
- Золотой;
- Предмостная-Слободка;
- Молодежный;
- Детский;
- Веселка;
- Галерная;
- Центральный;
- Черторой;
- Троещина;
- Тельбин;
- Вербный;
- Пуща-Водица;
- Радуга.
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Кроме того, в исследованных пробах воды установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная-Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина и Черторой.
Пробы воды из питьевых фонтанчиков не брали.
Ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.
Источник: КП Плесо