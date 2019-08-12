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Факты / Украина / Общество

Пляжи Киева, где нельзя купаться (СПИСОК)

Коммунальное предприятие Плесо не рекомендует купаться на всех 14 муниципальных пляжах Киева.

Пляжі Києва

В Киеве все 14 официальных городских пляжей получили желтый индикатор после проверки, указывающий на то, что купаться не рекомендуется.

В перечень соответствующих пляжей попали:

  • Венеция;
  • Золотой;
  • Предмостная-Слободка;
  • Молодежный;
  • Детский;
  • Веселка;
  • Галерная;
  • Центральный;
  • Черторой;
  • Троещина;
  • Тельбин;
  • Вербный;
  • Пуща-Водица;
  • Радуга.

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Кроме того, в исследованных пробах воды установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная-Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина и Черторой.

Пробы воды из питьевых фонтанчиков не брали.

Ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.

Источник: КП Плесо

Фото: Dreamstime

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