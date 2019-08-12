Коммунальное предприятие Плесо не рекомендует купаться на всех 14 муниципальных пляжах Киева.

В Киеве все 14 официальных городских пляжей получили желтый индикатор после проверки, указывающий на то, что купаться не рекомендуется.

В перечень соответствующих пляжей попали:

Венеция;

Золотой;

Предмостная-Слободка;

Молодежный;

Детский;

Веселка;

Галерная;

Центральный;

Черторой;

Троещина;

Тельбин;

Вербный;

Пуща-Водица;

Радуга.

Читайте: Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения

Кроме того, в исследованных пробах воды установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная-Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина и Черторой.

Пробы воды из питьевых фонтанчиков не брали.

Ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.

Источник: КП Плесо