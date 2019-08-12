Комунальне підприємство Плесо не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.

У Києві всі 14 офіційних міських пляжів отримали жовтий індикатор після перевірки, який вказує на те, що купатися не рекомендують.

До переліку відповідних пляжів потрапили:

Венеція;

Золотий;

Передмістна-Слобідка;

Молодіжний;

Дитячий;

Веселка;

Галерна;

Центральний;

Чорторий;

Троєщина;

Тельбін;

Вербне;

Пуща-Водиця;

Райдуга.

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Крім того, у досліджених пробах води встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна-Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чорторий.

Проби води з питних фонтанчиків не відбирали.

Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.

Джерело: КП Плесо