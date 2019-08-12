Комунальне підприємство Плесо не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.
У Києві всі 14 офіційних міських пляжів отримали жовтий індикатор після перевірки, який вказує на те, що купатися не рекомендують.
До переліку відповідних пляжів потрапили:
- Венеція;
- Золотий;
- Передмістна-Слобідка;
- Молодіжний;
- Дитячий;
- Веселка;
- Галерна;
- Центральний;
- Чорторий;
- Троєщина;
- Тельбін;
- Вербне;
- Пуща-Водиця;
- Райдуга.
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Крім того, у досліджених пробах води встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна-Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чорторий.
Проби води з питних фонтанчиків не відбирали.
Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.
Джерело: КП Плесо