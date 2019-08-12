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Факти / Україна / Суспільство

Пляжі Києва, де не можна купатися (СПИСОК)

Комунальне підприємство Плесо не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.

Пляжі Києва

У Києві всі 14 офіційних міських пляжів отримали жовтий індикатор після перевірки, який вказує на те, що купатися не рекомендують.

До переліку відповідних пляжів потрапили:

  • Венеція;
  • Золотий;
  • Передмістна-Слобідка;
  • Молодіжний;
  • Дитячий;
  • Веселка;
  • Галерна;
  • Центральний;
  • Чорторий;
  • Троєщина;
  • Тельбін;
  • Вербне;
  • Пуща-Водиця;
  • Райдуга.

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Крім того, у досліджених пробах води встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна-Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чорторий.

Проби води з питних фонтанчиків не відбирали.

Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.

Джерело: КП Плесо

Фото: Dreamstime

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