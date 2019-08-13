В Киеве на Троещине сняли на видео, как пассажиры толкают сломанный троллейбус.

В Деснянском районе Киева на Троещине более десятка людей толкали через большой перекресток троллейбус с опущенными штангами.

Видео инцидента появилось на странице Киев Оперативный с подписью: Утренняя зарядка постигла пассажиров троллейбуса, который отказался ехать по улице Маяковского.

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В публикации не указывается, что именно стало причиной поломки общественного транспорта.

Напомним, зимой в сети появилось видео, на котором видно, что экспресс Киев-Борисполь толкают несколько мужчин.