В Виннице показали ход работ строительства троллейбуса, который планируют закончить до 30 апреля.

Винницкая транспортная компания представила троллейбус собственного производства.

Троллейбус получит собственный дизайнерский вид обшивки, будет вмещать 32 места для сидения и общую вместительность в 97 человек.

Доработать его планируют к 30 апреля.

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Всего будет изготовлено четыре единицы в течение 2019 года.

Стоимость нового троллейбуса составляет 5 млн грн.

Отмечается, что электротранспорт создают практически с нуля.

















































В Виннице показали троллейбус собственного производства / 12 фотографий

Ранее на международной выставке вооружений и техники Оружие и безопасность 2018 показали новую украинскую РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.

Источник: vinbazar.com

Фото: vinbazar.com