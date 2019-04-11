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Факты / Украина

В Виннице показали троллейбус собственного производства

В Виннице показали ход работ строительства троллейбуса, который планируют закончить до 30 апреля.

В Виннице показали троллейбус собственного производства

Винницкая транспортная компания представила троллейбус собственного производства.

Троллейбус получит собственный дизайнерский вид обшивки, будет вмещать 32 места для сидения и общую вместительность в 97 человек.

Доработать его планируют к 30 апреля.

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Всего будет изготовлено четыре единицы в течение 2019 года.

Стоимость нового троллейбуса составляет 5 млн грн.

Отмечается, что электротранспорт создают практически с нуля.

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В Виннице показали троллейбус собственного производства / 12 фотографий

 

Ранее на международной выставке вооружений и техники Оружие и безопасность 2018 показали новую украинскую РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.

Источник: vinbazar.com

Фото: vinbazar.com

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