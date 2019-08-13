У Києві на Троєщині зняли на відео, як пасажири штовхають зламаний тролейбус.
У Деснянському районі Києва на Троєщині понад десяток людей штовхали через велике перехрестя тролейбус з опущеними штангами.
Відео інциденту з’явилось на сторінці Київ Оперативний з підписом: Ранкова зарядка спіткала пасажирів тролейбуса, який відмовився їхати вулицею Маяковського.
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У публікації не зазначається, що саме стало причиною поломки громадського транспорту.
Нагадаємо, узимку в мережі з’явилося відео, на якому видно, що експрес Київ-Бориспіль штовхають кілька чоловіків.
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