Учреждения профобразования могут продлить вступительную кампанию до 1 октября, в случае недобора в группах бюджетников.

Вступительная кампания в учреждения профобразования продлена до 1 октября.

Набор абитуриентов должен завершаться до начала учебного года, а именно до 1 сентября. Но в случае недобора студентов в группы для обучения за счет регионального или государственного бюджета, вступительную кампанию могут продлить.

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Письмо, которое дает возможность проводить отбор, было размещено на сайте МОН сегодня, 13 августа 2019 года.

К слову, Министерство образования и науки планирует изменить правила приема на бюджетную форму обучения для поступающих.