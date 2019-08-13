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Факти / Україна

Вступну кампанію до профтехів продовжили до 1 жовтня

Заклади профосвіти можуть продовжити вступну кампанію до 1 жовтня, у разі недобору у групах бюджетників.

Вступну кампанію до профтехів продовжили до 1 жовтня

Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1 жовтня.

Набір абітурієнтів має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Але у разі недобору студентів у групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, вступну кампанію можуть продовжити.

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Лист, що дає можливість проводити добір, було розміщено на сайті МОН сьогодні, 13 серпня 2019 року.

До речі, Міністерство освіти та науки планує змінити правила прийому на бюджетну форму навчання для вступників.

Джерело: Міносвіти

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