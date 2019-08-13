Заклади профосвіти можуть продовжити вступну кампанію до 1 жовтня, у разі недобору у групах бюджетників.

Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1 жовтня.

Набір абітурієнтів має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Але у разі недобору студентів у групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, вступну кампанію можуть продовжити.

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Лист, що дає можливість проводити добір, було розміщено на сайті МОН сьогодні, 13 серпня 2019 року.

До речі, Міністерство освіти та науки планує змінити правила прийому на бюджетну форму навчання для вступників.