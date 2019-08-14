Партія Слуга народу поки не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції в парламенті.

Глава політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков повідомив, що до політичної сили не зверталися представники інших партій з пропозицією сформувати коаліцію.

Офіційних пропозицій від наших колег у парламенті щодо коаліції з політичною партією Слуга народу поки не надходило, – сказав Разумков на брифінгу після засідання підготовчої депутатської групи Ради.

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До слова, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що переговори про створення коаліції будуть публічними, якщо їх вирішать почати.

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А діалог з іншими політичними силами можливий, якщо вони розділяють базові цінності партії Слуга народу.