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Факти / Україна / Політика

Слуга народу не отримувала пропозицій про створення коаліції – Разумков

Партія Слуга народу поки не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції в парламенті.

разумков

Глава політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков повідомив, що до політичної сили не зверталися представники інших партій з пропозицією сформувати коаліцію.

Офіційних пропозицій від наших колег у парламенті щодо коаліції з політичною партією Слуга народу поки  не надходило, – сказав Разумков на брифінгу після засідання підготовчої депутатської групи Ради.

Читайте: Разумков назвав 15 кандидатів на посади заступників голови фракції Слуга народу

До слова, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що переговори про створення коаліції будуть публічними, якщо їх вирішать почати.

Дивіться відео: Разумков заявив, що не отримував пропозицій про створення коаліції

А діалог з іншими політичними силами можливий, якщо вони розділяють базові цінності партії Слуга народу.

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