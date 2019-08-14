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Факты / Украина

Все когда-то нарушали. Защита Зайцевой просит освободить ее на испытательный срок

Харьковский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Все когда-то нарушали. Защита Зайцевой просит освободить ее на испытательный срок

Харьковский апелляционный суд 14 августа рассматривает жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на приговор Киевского суда.

Защита Елены Зайцевой отмечает, что вина ее подзащитной значительно меньше, чем Дронова.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева отметила, что подсудимая не снимает с себя вины, ее вина состоит в превышении скорости движения.

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Она добавила, что это урок для всех водителей. Ведь, по словам Плетневой, нет такого участника движения, который бы хоть раз не нарушал правила дорожного движения.

Также адвокат отметила, что Зайцева должна возместить 30% ущерба, и возмещение 70% следует возложить на Дронова.

Защита Зайцевой просит смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок на усмотрение суда.

Кроме того, Плетнева акцентировала внимание на том, что смягчение наказания для ее подзащитной необходимо из-за проблем со здоровьем. Отмечая, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела Зайцевой

Фото: Павел Пахоменко/ MediaPort

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