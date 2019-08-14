Харківський апеляційний суд розглядає апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

Харківський апеляційний суд 14 серпня розглядає скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова на вирок Київського суду.

Захист Олени Зайцевої наголошує на тому, що провина їх підзахисної знано менша, ніж Дронова.

Читайте: Книги і домашня їжа – ЗМІ про життя Зайцевої у СІЗО

Адвокат Зайцевої Юлія Плетньова зазначила, що підсудна не знімає з себе вини, її вина полягає в перевищенні швидкості руху.

Вона додала, що це урок для всіх водіїв. Адже, за словами Плетньової, немає такого учасника руху, який би хоч раз не порушував правила дорожнього руху.

Також адвокат зазначила, що Зайцева повинна відшкодувати 30% збитку, і відшкодування 70% варто покласти на Дронова.

Захист Зайцевої просить пом’якшити покарання Зайцевій до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на два роки і звільнити від основного покарання, встановивши іспитовий строк на розсуд суду.

Крім того, Плетньова акцентувала увагу на тому, що пом’якшення покарання для її підзахисної необхідне через проблеми зі здоров’ям. Зазначаючи, що Зайцева не може отримати необхідне лікування в умовах СІЗО.

Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Розгляд справи Зайцевої

Фото: Павло Пахоменко/ MediaPort