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Факты / Украина

Заседание Кабмина: кадровые вопросы без увольнения Кличко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Кабинет министров проведет заседание, на котором рассмотрит кадровые вопросы.

Кабінет міністрів

Среди кадровых вопросов, которые Кабинет министров рассмотрит 14 августа, должно было оказаться увольнение главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.

Просьба Офиса президента о внесении представления об увольнении Кличко поступила в Кабмин еще 24 июля.

Однако сразу ее не рассмотрели из-за определенных процедур, которые должны были провести в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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Позже пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что Кабинет министров отказался от рассмотрения соответствующего вопроса.

К слову, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над городом.

Видео: КабМін

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