На перше засідання Верховної Ради ІХ скликання будуть запрошені дев’ять міжпарламентських організацій, зокрема ПАРЄ.

Під час засідання підготовчої депутатської групи було проголосоване рішення про запрошення на перше урочисте засідання нової Верховної Ради дев’яти міжпарламентських організацій.

Серед них ПАРЄ, міжпарламентська організаця Європейського парламенту, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.

Читайте: Разумков назвав 15 кандидатів на посади заступників голови фракції Слуга народу

Підготовча депутатська група також вирішила звернутись до голови Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія, щоб він підписав запрошення відповідно до регламенту.

Нагадаємо, на попередньому засыданні підготовчої групи стало відомо, що партії повинні визначитися щодо кандидатів у комітети Ради до 19 серпня.