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Факты / Украина

В Германии выросло количество украинцев с высшим образованием

За 10 лет в Германии стало проживать больше украинцев с высшим образованием.

Высшее образование

Количество жителей Германии с высшим образованием за 10 лет выросло с 7,4 млн до 10,1 млн человек.

Среди иностранных высококвалифицированных специалистов, которые проживали в Германии в 2017 году, украинцы занимают пятое место – около 101 тыс. человек.

В период с 2007 по 2017 год количество иностранцев с университетским образованием выросло с 1,16 млн до 2,32 млн человек.

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В пятерке стран, из которых в Германию приехало больше всего специалистов с высшим образованием:

  • Польша – 235 тыс.;
  • Россия – 225 тыс.;
  • Румыния – 118 тыс.;
  • Казахстан – 104 тыс.;
  • Украина – 101 тыс.

К слову, приблизительно 20% украинцев, которые долгое время ездили на заработки, больше не хотят этим заниматься.

Источник: Институт немецкой экономики в Кельне

Фото: Dreamstime

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