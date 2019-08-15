За 10 лет в Германии стало проживать больше украинцев с высшим образованием.

Количество жителей Германии с высшим образованием за 10 лет выросло с 7,4 млн до 10,1 млн человек.

Среди иностранных высококвалифицированных специалистов, которые проживали в Германии в 2017 году, украинцы занимают пятое место – около 101 тыс. человек.

В период с 2007 по 2017 год количество иностранцев с университетским образованием выросло с 1,16 млн до 2,32 млн человек.

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В пятерке стран, из которых в Германию приехало больше всего специалистов с высшим образованием:

Польша – 235 тыс.;

Россия – 225 тыс.;

Румыния – 118 тыс.;

Казахстан – 104 тыс.;

Украина – 101 тыс.

К слову, приблизительно 20% украинцев, которые долгое время ездили на заработки, больше не хотят этим заниматься.

Источник: Институт немецкой экономики в Кельне