За 10 років у Німеччині стало проживати більше українців з вищою освітою.

Кількість жителів Німеччини з вищою освітою за 10 років зросла з 7,4 млн до 10,1 млн осіб.

Серед іноземних висококваліфікованих фахівців, які проживали у Німеччині в 2017 році, українці посідають п’яте місце – близько 101 тис. осіб.

У період з 2007 по 2017 рік кількість іноземців з університетською освітою зросла з 1,16 млн до 2,32 млн осіб.

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У п’ятірці країн, з яких до Німеччини приїхало найбільше фахівців з вищою освітою:

Польща – 235 тис.;

Росія – 225 тис.;

Румунія – 118 тис.;

Казахстан – 104 тис.;

Україна – 101 тис.

До слова, приблизно 20% українців, які тривалий час їздили на заробітки, більше не хочуть цим займатися.

Джерело: Інститут німецької економіки в Кельні