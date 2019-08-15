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Факти / Україна

У Німеччині зросла кількість українців з вищою освітою

За 10 років у Німеччині стало проживати більше українців з вищою освітою.

Вища освіта

Кількість жителів Німеччини з вищою освітою за 10 років зросла з 7,4 млн до 10,1 млн осіб.

Серед іноземних висококваліфікованих фахівців, які проживали у Німеччині в 2017 році, українці посідають п’яте місце – близько 101 тис. осіб.

У період з 2007 по 2017 рік кількість іноземців з університетською освітою зросла з 1,16 млн до 2,32 млн осіб.

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У п’ятірці країн, з яких до Німеччини приїхало найбільше фахівців з вищою освітою:

  • Польща – 235 тис.;
  • Росія – 225 тис.;
  • Румунія – 118 тис.;
  • Казахстан – 104 тис.;
  • Україна – 101 тис.

До слова, приблизно 20% українців, які тривалий час їздили на заробітки, більше не хочуть цим займатися.

Джерело: Інститут німецької економіки в Кельні

Фото: Dreamstime

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