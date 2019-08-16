В законопроекте президента Владимира Зеленского есть еще одна отсрочка штрафов за несвоевременное растаможивание автомобилей на еврономерах.

Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявил, что анонсированная отсрочка штрафов до конца 2019 года за несвоевременное растаможивание евроблях станет последней.

Соответствующая инициатива прописана в законопроекте, который инициирован президентом Владимиром Зеленским.

– Мои ощущения, что у многих просто нет документов на авто. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019 года зафиксировали более 200 тыс. регистраций транспорта, показатель января 2018 года – 70 тыс. регистраций, – рассказал Криклий.

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Он считает, что сейчас авто на еврономерах не растаможили только те, кто не может или не хочет это сделать.

К слову, глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в Украине хотят создать единую базу стоимости растаможивания авто.