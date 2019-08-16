У законопроекті президента Володимира Зеленського є ще одна відстрочка штрафів за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій заявив, що анонсована відстрочка штрафів до кінця 2019 року за несвоєчасне розмитнення євроблях стане останньою.

Відповідна ініціатива прописана у законопроекті, що ініційований президентом Володимиром Зеленським.

– Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на авто. У січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Тільки у січні 2019 року зафіксовано понад 200 тис. реєстрацій транспорту, показники січня 2018 року – 70 тис. реєстрацій, – розповів Криклій.

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Він вважає, що зараз авто на єврономерах не розмитнили тільки ті, хто не може або не хоче це зробити.

До слова, голова Митної служби Максим Нефьодов заявив, що в Україні хочуть створити єдину базу вартості розмитнення авто.