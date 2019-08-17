Фото і відео згорілого в Одесі готелю Токіо Стар оприлюднили в мережі.
На фото і відео, зроблених за допомогою дрона, на місці пожежі в готелі Токіо Стар видно, що полум’я охопило велику частину будівлі.
Горіла половина приміщення. На це вказують діри на даху.
Сама будівля зовні не постраждала.
Пожежа в Одесі: фото і відео Токіо Стар, зняті з дрону / 6 фотографий
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До слова, готель Токіо Старс знаходився в двоповерховому приміщенні колишнього трамвайного депо.
Пожежа в готелі в Одесі почалася вночі 17 серпня. Вогонь забрав життя дев’ятьої людей. Ще десятеро постраждали.
Раніше Факти ICTV публікували перше відео з готелю Токіо Стар після пожежі.
Фото: Думская
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