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Факти / Україна

Пожежа в Одесі: фото і відео Токіо Стар, зняті з дрону

Фото і відео згорілого в Одесі готелю Токіо Стар оприлюднили в мережі.

Пожежа в Одесі: фото і відео Токіо Стар, зняті з дрону

На фото і відео, зроблених за допомогою дрона, на місці пожежі в готелі Токіо Стар видно, що полум’я охопило велику частину будівлі.

Горіла половина приміщення. На це вказують діри на даху.

Сама будівля зовні не постраждала.

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Пожежа в Одесі: фото і відео Токіо Стар, зняті з дрону / 6 фотографий

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До слова, готель Токіо Старс знаходився в двоповерховому приміщенні колишнього трамвайного депо.

Пожежа в готелі в Одесі почалася вночі 17 серпня. Вогонь забрав життя дев’ятьої людей. Ще десятеро постраждали.

Раніше Факти ICTV публікували перше відео з готелю Токіо Стар після пожежі.

Фото: Думская

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