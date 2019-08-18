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Факти / Україна / Суспільство

Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві

Сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України новий маршрут від Позняків до Дорогожичей.

Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві

Сервіс Uber Shuttle відкрив новий маршрут з Позняків через Печерськ до Дорогожичей.

Читайте: На Південному мосту Києва на місяць частково обмежать рух (КАРТА)

Автобуси курсують з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 21.00 кожні 15 хвилин.

Вартість проїзду – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км.

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Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Uber запустила Shuttle з Оболоні до Золотих воріт.

Фото: УНІАН

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