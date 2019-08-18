Сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України новий маршрут від Позняків до Дорогожичей.
Сервіс Uber Shuttle відкрив новий маршрут з Позняків через Печерськ до Дорогожичей.
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Автобуси курсують з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 21.00 кожні 15 хвилин.
Вартість проїзду – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км.
Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що компанія Uber запустила Shuttle з Оболоні до Золотих воріт.
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