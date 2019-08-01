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Факты / Украина

Uber Shuttle запустил маршрут с Оболони – остановки и цены

Компания Uber запустила Shuttle с Оболони до Золотых ворот. Список остановок на этом маршруте и цены, читайте в материале Фактов ICTV.

Uber Shuttle запустил маршрут с Оболони – остановки и цены

Uber Shuttle запускает новый маршрут в Киеве – с Оболони до Золотых ворот.

График курсирования автобусов Uber Shuttle – каждые 15 минут. Большинство маршрутов будут доступны для пассажиров с 7.00 до 21.00.

Стоимость проезда – 15 гривен до 8 километров, 20 гривен до 12 километров, 25 гривен до 16 км и 30 гривен — свыше 16 километров.

Новый маршрут автобусов будет разделен на 19 остановок:

Оболонь:

  • проспект Героев Сталинграда, 65
  • проспект Героев Сталинграда, 51
  • проспект Героев Сталинграда, 45
  • улица Маршала Тимошенка, 29
  • улица Маршала Тимошенка, 21
  • улица Богатырская, 6/1
  • улица Богатырская, 3
  • улица Куреневская, 15

Петровка:

  • проспект Степана Бандеры, 11А

Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты

Подол:

  • улица Новоконстантиновская, 15/5;
  • улица Новоконстантиновская, 1В;
  • улица Константиновская, 71;
  • улица Константиновская, 31;
  • улица Нижний Вал, 15
  • улица Глыбочицкая, 67
  • Кудрявец:
  • Кудрявский спуск, 14б

Центр:

  • улица Сечевых Стрельцов, 17
  • улица Ярославов Вал, 23
  • улица Николая Лысенка, 4
  • улица Богдана Хмельницкого, 66
  • улица Бульварно-Кудрявская, 18/2

К слову, недавно Uber Shuttle запустил маршрут с Троещины на Подол.

Фото: Столичный регион

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