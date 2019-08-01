Компания Uber запустила Shuttle с Оболони до Золотых ворот. Список остановок на этом маршруте и цены, читайте в материале Фактов ICTV.

Uber Shuttle запускает новый маршрут в Киеве – с Оболони до Золотых ворот.

График курсирования автобусов Uber Shuttle – каждые 15 минут. Большинство маршрутов будут доступны для пассажиров с 7.00 до 21.00.

Стоимость проезда – 15 гривен до 8 километров, 20 гривен до 12 километров, 25 гривен до 16 км и 30 гривен — свыше 16 километров.

Новый маршрут автобусов будет разделен на 19 остановок:

Оболонь:

проспект Героев Сталинграда, 65

проспект Героев Сталинграда, 51

проспект Героев Сталинграда, 45

улица Маршала Тимошенка, 29

улица Маршала Тимошенка, 21

улица Богатырская, 6/1

улица Богатырская, 3

улица Куреневская, 15

Петровка:

проспект Степана Бандеры, 11А

Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты

Подол:

улица Новоконстантиновская, 15/5;

улица Новоконстантиновская, 1В;

улица Константиновская, 71;

улица Константиновская, 31;

улица Нижний Вал, 15

улица Глыбочицкая, 67

Кудрявец:

Кудрявский спуск, 14б

Центр:

улица Сечевых Стрельцов, 17

улица Ярославов Вал, 23

улица Николая Лысенка, 4

улица Богдана Хмельницкого, 66

улица Бульварно-Кудрявская, 18/2

К слову, недавно Uber Shuttle запустил маршрут с Троещины на Подол.

Фото: Столичный регион