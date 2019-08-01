Компания Uber запустила Shuttle с Оболони до Золотых ворот. Список остановок на этом маршруте и цены, читайте в материале Фактов ICTV.
Uber Shuttle запускает новый маршрут в Киеве – с Оболони до Золотых ворот.
График курсирования автобусов Uber Shuttle – каждые 15 минут. Большинство маршрутов будут доступны для пассажиров с 7.00 до 21.00.
Стоимость проезда – 15 гривен до 8 километров, 20 гривен до 12 километров, 25 гривен до 16 км и 30 гривен — свыше 16 километров.
Новый маршрут автобусов будет разделен на 19 остановок:
Оболонь:
- проспект Героев Сталинграда, 65
- проспект Героев Сталинграда, 51
- проспект Героев Сталинграда, 45
- улица Маршала Тимошенка, 29
- улица Маршала Тимошенка, 21
- улица Богатырская, 6/1
- улица Богатырская, 3
- улица Куреневская, 15
Петровка:
- проспект Степана Бандеры, 11А
Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты
Подол:
- улица Новоконстантиновская, 15/5;
- улица Новоконстантиновская, 1В;
- улица Константиновская, 71;
- улица Константиновская, 31;
- улица Нижний Вал, 15
- улица Глыбочицкая, 67
- Кудрявец:
- Кудрявский спуск, 14б
Центр:
- улица Сечевых Стрельцов, 17
- улица Ярославов Вал, 23
- улица Николая Лысенка, 4
- улица Богдана Хмельницкого, 66
- улица Бульварно-Кудрявская, 18/2
К слову, недавно Uber Shuttle запустил маршрут с Троещины на Подол.
Фото: Столичный регион