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Факти / Україна

В Україні створять цілодобову гарячу лінію для попередження самогубств

В Україні запустять гарячу лінію для попередження самогубств, яка працюватиме 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Самогубство

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час прес-конференції заявила, що національну гарячу лінію для попередження самогубств в Україні буде створено в рамках діяльності неурядової організації LifeLine Ukraine.

Спочатку пілотний проект запустять у Дніпропетровській, Львівській та Донецькій областях. Гаряча лінія працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень.

Вже створено дорадчу групу, до якої увійшли Катерина Ющенко та екс-міністр фінансів Наталія Яресько.

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Планується, що у службі підтримки працюватимуть ветерани, які пройдуть спеціальне навчання. В основі гарячої лінії застосовуватиметься підхід рівний-рівному.

Фінансування проекту відбувається з кількох джерел. Йдеться про надання захищених мобільних ліній, приміщень та інші внески у негрошовій формі.

До слова, Уляна Супрун підготувала план дій на перші 100 днів для нового керівництва Міністерства охорони здоров’я.

Фото: Dreamstime

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