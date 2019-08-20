В Україні запустять гарячу лінію для попередження самогубств, яка працюватиме 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час прес-конференції заявила, що національну гарячу лінію для попередження самогубств в Україні буде створено в рамках діяльності неурядової організації LifeLine Ukraine.

Спочатку пілотний проект запустять у Дніпропетровській, Львівській та Донецькій областях. Гаряча лінія працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень.

Вже створено дорадчу групу, до якої увійшли Катерина Ющенко та екс-міністр фінансів Наталія Яресько.

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Планується, що у службі підтримки працюватимуть ветерани, які пройдуть спеціальне навчання. В основі гарячої лінії застосовуватиметься підхід рівний-рівному.

Фінансування проекту відбувається з кількох джерел. Йдеться про надання захищених мобільних ліній, приміщень та інші внески у негрошовій формі.

До слова, Уляна Супрун підготувала план дій на перші 100 днів для нового керівництва Міністерства охорони здоров’я.